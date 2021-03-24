Анонс мероприятий на 11 августа
17:23, Август 10, 2021
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10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 18:08 Мэр Гюмри принял спортсменов Гюмри - участников 32-х Летних Олимпийских игр в Токио
- 18:07 В районе Варанды эвакуированы еще два тела, в Гадруте найдены останки
- 17:54 В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-08-21
- 17:39 Азиатские индексы - 10-08-21
- 17:23 Анонс мероприятий на 11 августа
- 17:22 Национальное собрание проведет дополнительное заседание 10 августа
- 17:18 Латвия вводит режим ЧС из-за нелегальных мигрантов
- 17:04 В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
- 16:51 Президент Сирии утвердил состав нового правительства
- 16:43 Китайский дипломат заявил, что США угрожают стабильности в Азии
- 16:35 Потушен пожар, возникший в приграничной части Сюника, между селом Агарак и Азербайджаном
- 16:31 Станислав Зась посетил воинский пантеон "Ераблур"
- 16:11 В аэропорту «Ширак» ведутся широкомасштабные строительные работы
- 16:07 В Евросоюзе призвали не прекращать высылку афганских мигрантов из-за наступления талибов
- 16:04 13 общин получили сельхозтехнику на 540 млн драмов
- 15:55 Победитель дирижерского конкурса выступит с Государственным симфоническим оркестром Армении
- 15:52 Посол Ирана рассказал о переговорах по задолженности за АЭС "Бушер"
- 15:10 Община Варденис полностью будет освещена
- 15:09 Пройденная огнем площадь лесов превысила показатель 2020 года
- 15:05 В Ераносе идут дорожно-строительные работы
- 14:41 В ожидании справедливости: езиды по вопросу геноцида собираются обратиться в Международный суд
- 14:34 Иран приостанавливает экспорт электроэнергии в Ирак
- 14:12 Судебное заседание по делу Р. Кочаряна и А. Геворгяна отложено: Геворкяна подвергнут приводу в суд
- 13:42 В Армении нет дискриминации в отношении езидского народа: председатель Национального союза езидов
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17:07, 07.08.2021
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17:48, 06.08.2021
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