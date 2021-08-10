Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

Латвия вводит режим ЧС из-за нелегальных мигрантов

Латвия вводит режим ЧС из-за нелегальных мигрантов

Правительство Латвии ввело в стране режим ЧС из-за ситуации с мигрантами.

О сложной ситуации на границе заявила глава латвийского МВД Мария Голубева. Также она ранее рекомендовала ввести в Латвии режим ЧС.

"Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы начинается немедленно", – написала глава МВД в Twitter.

В пограничной службе сообщают, что за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Минобороны Латвии выразило готовность оказать помощь пограничникам.

Режим ЧС из-за ситуации с мигрантами со 2 июля объявлен в Литве.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Литвы попросил Евросовет о помощи из-за ситуации с мигрантами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]