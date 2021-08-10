Латвия вводит режим ЧС из-за нелегальных мигрантов

Правительство Латвии ввело в стране режим ЧС из-за ситуации с мигрантами.

О сложной ситуации на границе заявила глава латвийского МВД Мария Голубева. Также она ранее рекомендовала ввести в Латвии режим ЧС.

"Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы начинается немедленно", – написала глава МВД в Twitter.

В пограничной службе сообщают, что за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik․

Минобороны Латвии выразило готовность оказать помощь пограничникам.

Режим ЧС из-за ситуации с мигрантами со 2 июля объявлен в Литве.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Литвы попросил Евросовет о помощи из-за ситуации с мигрантами.