Национальное собрание проведет дополнительное заседание 10 августа

Национальное собрание Республики Армения приняло решение о проведении 10 августа дополнительного заседания, которое продлится до 20:00.

Как передает Арменпресс, предложение о проведении дополнительного заседания внес спикер НС Ален Симонян.

«Учитывая, что наши обсуждения ведутся долго, а нам еще предстоит выбрать глав 10 комитетов, предлагаю воспользоваться п. 2 ст. 37 Регламента НС, и сегодня провести еще одно заседание продолжительностью 1,5 часа».

Председатель НС поставил свое предложение на голосование. За предложение проголосовало 69 депутатов, против - 0, воздержались - 0.

В Национальном собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании председателей постоянных комиссий. Сейчас обсуждается вопрос об избрании Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам.