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Национальное собрание проведет дополнительное заседание 10 августа

Национальное собрание проведет дополнительное заседание 10 августа

Национальное собрание Республики Армения  приняло решение о проведении 10 августа  дополнительного заседания, которое продлится до 20:00. 

Как  передает Арменпресс, предложение о проведении дополнительного заседания внес спикер НС Ален Симонян. 

«Учитывая, что наши обсуждения ведутся долго, а   нам еще предстоит выбрать глав  10 комитетов, предлагаю воспользоваться  п. 2 ст. 37 Регламента НС, и сегодня провести  еще одно заседание продолжительностью 1,5 часа». 

Председатель НС поставил свое предложение на голосование. За предложение проголосовало 69 депутатов, против - 0, воздержались - 0. 

В Национальном собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании председателей постоянных комиссий. Сейчас обсуждается вопрос об избрании Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам.


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