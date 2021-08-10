Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства арабской республики. Об этом во вторник сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно его сведениям, глава государства "подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса".

В соответствии с указом, Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра и министра обороны. Фейсал Микдад продолжит возглавлять министерство иностранных дел и по делам эмигрантов, а Кенан Яги - министерство финансов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Состав прежнего правительства во главе с Арнусом был утвержден главой государства 30 августа прошлого года. Этот кабинет провел 26 мая президентские выборы в Сирии, на которых Асад получил поддержку 95,1% избирателей. 17 июля сирийский лидер принес присягу в качестве главы государства на четвертый семилетний срок.

68-летний Арнус занимал пост министра водных ресурсов в 2018-2020 гг. и пост министра общественных работ и жилищного строительства в 2013-2018 годах. Ранее он назначался губернаторами провинций Дейр-эз-Зор и Эль-Кунейтра. В 2014 году Арнус был включен в санкционный список США и Евросоюза.

Находясь на посту премьер-министра, Арнус сумел добиться стабилизации социально-экономического положения, благодаря принятым мерам по регулированию рыночной торговли и сдерживанию роста цен.