Китайский дипломат заявил, что США угрожают стабильности в Азии

Посол КНР при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дэн Сицзюнь раскритиковал методы американской дипломатии, сообщает "Парламентская газета".

США занимаются выстраиванием в Азиатско-Тихоокеанском регионе различных блоков, формирование которых ведет к росту политической напряженности, заявил Дэн Сицзюнь в интервью новостному порталу The Paper.

По его словам, в настоящее время Вашингтон занят созданием так называемого азиатского НАТО, куда должны войти Япония, Австралия и Индия. Дальнейшее развитие этой концепции может серьезно подорвать региональный мир и стабильность в Юго-Восточной Азии, передает "Парламентская газета" мнение китайского дипломата.

Вашингтон активно вмешивается во внутренние дела других государств и оказывает давление на правительства разных стран, продолжил Дэн Сицзюнь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Наконец, США последовательно используют международные форумы, в том числе проходящие в Юго-Восточной Азии, исключительно для продвижения своей геополитической повестки, добавил посол КНР при АСЕАН. Этот подход отвлекает участников от обсуждения практических вопросов, таких как восстановление после пандемии коронавирусной инфекции, и мешает нормальному взаимодействию между государствами, считает дипломат.

Заявления представителей США на недавних международных форумах в Азии подтверждают статус Вашингтона как главного нарушителя покоя в регионе, подчеркнул Дэн Сицзюнь.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США.