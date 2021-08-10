Потушен пожар, возникший в приграничной части Сюника, между селом Агарак и Азербайджаном

10-го августа в 16:00 в областной центр Кризисного управления Сюника поступило сообщение, что потушен пожар, возникший на границе села Агарак Сюникской области и Азербайджанской Республики.

Как передает «Арменпресс», в МЧС сообщили, что 8 августа в 17:27 в областной центр Кризисного управления Сюника поступила информация о возгорании в приграничной части села Агарак и Азербайджанской Республики.

На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что горят 6 га растительного покрова, 4 га на армянской стороне.

Пожар был локализован 9 августа в 07:15, полностью потушен в 08:05. Сгорело около 6 га растительного покрова.

9 августа в 13:02 вновь поступил сигнал, что в приграничной части между селом Агарак и Азербайджанской Республикой вновь вспыхнул огонь.

На место происшествия выехали три боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС и один водовоз ООО «Ажданак».

Пожар был локализован в 21:23. Сгорело около 10 га растительного покрова.

В 21:33 из-за темноты работы по тушению пожара были прекращены, и было установлено дежурство.