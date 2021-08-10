Станислав Зась посетил воинский пантеон "Ераблур"
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась посетил воинский пантеон «Ераблур».
Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь ОДКБ почтил память военнослужащих, погребенных на «Ераблуре».
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