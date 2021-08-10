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 Станислав Зась посетил воинский пантеон "Ераблур"

 Станислав Зась посетил воинский пантеон "Ераблур"

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась посетил воинский пантеон «Ераблур».

Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь ОДКБ почтил память военнослужащих, погребенных на «Ераблуре».


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