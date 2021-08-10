В аэропорту «Ширак» ведутся широкомасштабные строительные работы

Пассажиры, прибывающие в гюмрийский аэропорт «Ширак» в сентябре, попадут в новый зал прилета. Как сообщает «Арменпресс», в аэропорту ведутся масштабные строительные работы, строится новый зал прилета и полностью ремонтируется взлетно-посадочная полоса.

Старый зал прилета, площадью в 400 квадратных метров, полностью вышел из строя, вызывал для пассажиров много проблем. Новый строящийся зал будет иметь площадь в 870 квадратных метров, в нем будет 8 пунктов паспортного контроля и трудности останутся в прошлом.

«Новый зал будет обслуживать по одному рейсу в час, при необходимости пропускаемость можно будет даже утроить», - рассказал Севак Тахмасян, начальник строительства Управления инфраструктур компании «Международные аэропорты. Армения».

Фактическая пропускная способность аэропорта «Ширак» составляет 250 000 пассажиров в год, она будет доведена до 700 000 пассажиров. Ввод в эксплуатацию нового зала прибытия запланирован на сентябрь.

Параллельно с этими работами ведутся ремонтные работы и на взлетно-посадочной полосе. Ее длина 3 220 метров, ширина 45 метров. «Хотя средний срок службы взлетно-посадочной полосы составляет 10 лет, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Ширак» последний раз ремонтировалась в 2007 году, 14 лет назад. После 14 лет эксплуатации на ней образовалось много трещин, ухабов, была необходимости отремонтировать ее», - сказал на брифинге с журналистами технический директор ЗАО «Международные аэропорты. Армения» Ашот Мирзоян.

На строительство был объявлен открытый тендер, по результатам которого строительные работы выполняет компания ABC. На взлетно-посадочной полосе строится новая дренажная система.

Согласно договору, взлетно-посадочная полоса ремонтируется с трехлетним гарантийным обслуживанием.

Общий объем инвестиций, вложенных в строительные работы аэропорта «Ширак», составляет около 7,5 миллионов долларов, из которых 1,5 миллиона долларов идут на строительство зала прибытия, а остальная часть - на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Инвестиции осуществила ЗАО «Международные аэропорты. Армения».

Гюмрийский аэропорт «Ширак» эксплуатируется с 1961 года. В 2007 году Главное управление гражданской авиации при правительстве Республики Армения присвоило аэропорту «Ширак» статус аэропорта первого класса ИКАО.