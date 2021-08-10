В Евросоюзе призвали не прекращать высылку афганских мигрантов из-за наступления талибов

Ведущие государства Евросоюза направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не вводить запрет на высылку нелегальных мигрантов обратно в Афганистан. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом написал во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

"Вместе с Германией, Австрией, Нидерландами, Данией и Грецией я направил письмо в Еврокомиссию с призывом гарантировать продолжение принудительной репатриации отдельных граждан Афганистана", - написал он. Запрет на высылку незаконных мигрантов может быть введен, если в результате активного наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) Евросоюз включит эту страну в список небезопасных государств. По словам Махди, тот факт, что отдельные регионы Афганистана оказались во власти талибов, не означает, что вся территория государства опасна для проживания, что обязывало бы страны ЕС автоматически предоставлять статус беженцев выходцам оттуда.

Как ожидается, вопрос о внесении Афганистана в список опасных государств будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС 18 августа. Встреча запланирована, главным образом, в целях обсуждения проблемы миграционного кризиса в Литве, куда с территории Белоруссии прибывают сотни нелегальных мигрантов, в том числе выходцев из Афганистана, пробирающихся в Европу через страны Ближнего Востока.