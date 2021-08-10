13 общин получили сельхозтехнику на 540 млн драмов

На средства правительства Республики Армения и Всемирного банка, а также 5-10% общинных средств в последнее время в Армению было ввезено сельскохозяйственной техники и и оборудования на 540 млн 725 000 драмов. Согласно представленным в Фонд заявкам, техника распределена в 13 объединенных общинах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Фонде территориального развития Армении.

Таким образом, в более чем 30 сельских населенных пунктах 13 общин сбор урожая осуществляется уже новой сельскохозяйственной техникой. Согласно полученным из общин данным, это дает возможность проводить работы без потерь, эффективнее и быстрее. Важным результатом является также и значительное увеличение обрабатываемых земельных участков.

Однако, это не полные данные о социальных инвестициях и программе местного развития. Число укрупненных общин, включенных во второй компонент программы, составило 29, общий объем инвестиций составил 4.317.176.880 драмов, что позволило обеспечить общины как сельскохозяйственной, так и коммунальной техникой и оборудованием. В результате, существенно улучшилось качество и количество услуг, предоставляемых населению общинами.