Тегеран надеется решить с Москвой вопрос задолженности за атомную электростанцию "Бушер", заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Что касается задолженности Ирана по ядерной станции, мы ведём переговоры с нашими российскими коллегами и непременно придем к решению этого вопроса", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сооружение энергоблоков АЭС " Бушер " считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.