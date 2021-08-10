Община Варденис полностью будет освещена

Во второй половине августа 2021 года в общине Варденис Гегаркуникской области начинается большая программа по расширению и модернизации осветительной сети.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Варденис Арам Мелконян, проект реализуется в рамках инвестиций правительства РА, Глобального экологического фонда ПРООН и общественной организации родителей детей-инвалидов «Астгавард»․

«В рамках программы общей стоимостью в 133 480 260 драмов на крышах муниципальных структур будут установлены фотовольтовые микроэлектростанции общей мощностью в 46.9 кВт. Для обеспечения освещения дворов 43 многоквартирных жилых домов и улиц будет построена новая сеть протяженностью в 20 км. В общей сложности 658 фонарей с лед лампами. В общине Варденис с 90-х годов по сей день было всего 500 фонарей. Около 480 существующих фонарей в будут заменены современными светодиодными фонарями. Строительные работы завершатся в этом году», - рассказал глава общины.

Хосров Хлгатян