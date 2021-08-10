Пройденная огнем площадь лесов превысила показатель 2020 года

Площадь российских лесов, пройденная огнем с начала этого года, превзошла прошлогодние показатели в 1,2 раза, притом что количество пожаров оказалось меньшим. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Обстановка с лесными пожарами на территории России остается крайне напряженной. К сожалению, показатели горимости лесов (соотношения количества пожаров к площади, пройденной огнем - прим. ТАСС) превысили показатели прошлого года", - сказал он на заседании федерального штаба по лесным пожарам.

Министр уточнил, что при меньшем числе пожаров площадь, пройденная огнем, возросла в 1,2 раза, до 7,7 млн га.