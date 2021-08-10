В Ераносе идут дорожно-строительные работы

В общине Еранос Гегаркуникской области уже 10 дней идут работы по асфальтированию ряда улиц.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Еранос Саша Бавеян, программа строительства дороги реализуется в рамках программ субсидий правительства. Стоимость программы составляет 44 миллиона 725 000 драмов, из которых 45% или 20 миллионов 126 000 драмов выделено правительством, 55% или 24 миллиона 599 000 драмов - администрацией Ераноса.

Планируется асфальтирование дорог протяженностью в 700 погонных метров и площадью в 3 500 квадратных метров. По состоянию на 10 августа строительство уже завершено примерно на 90%. Завершены земляные работы, работы по тротуарам, уложен асфальтобетонный слой. Остается строительство дренажных каналов, которое будет завершено в ближайшие дни.

“После реализации этой программы жители ряда улиц Ераноса получат благоустроенные и асфальтированные улицы», - сказал Саша Бавеян.

Хосров Хлгатян