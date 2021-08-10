Иран приостанавливает экспорт электроэнергии в Ирак

Иранская сторона приостанавливает экспорт электроэнергии в Ирак из-за ее дефицита. Как передает Арменпресс, об этом сообщил исполнительный директор Энергораспределительной компании Ирана Мостафа Раджаби Машхади, слова которого приводит во вторник агентство Fars.

"Потребности нашей страны стали причиной того, что мы прекратили экспорт электроэнергии в Ирак", - сказал он. Раджаби Машхади информировал также о сокращении экспорта в Афганистан. "Сегодня в соответствии с имеющимся договором мы поставили в Афганистан 13 мегаватт электроэнергии, в то время как на прошлой неделе этот показатель составлял 100 мегаватт", - добавил он.

По словам исполнительного директора иранской компании, "в прошлом году страна экспортировала около 2 тыс. мегаватт электроэнергии, а в этом году из-за внутренних потребностей экспорт сократили до 150 мегаватт".

Ситуация с энергообеспечением Ирана обострилась этим летом и привела к регулярному отключению света по всей стане. Проблема несколько раз приводила к акциям протеста в городах. Власти Ирана стремятся сократить уровень потребления электроэнергии, прибегая к ограничению ее подачи тем государственным учреждениям, которые не соблюдают предписания. 27 июля 210 госучреждений в Тегеране были полностью отключены от энергоснабжения за нарушение установленных правил.

Перебои в электроснабжении считаются рядовым явлением для Ирана в летний сезон. Одной из ключевых причин является повсеместное использование кондиционеров в жаркую погоду. В этом году ситуация усугубилась из-за засухи, которая снижает возможности использования гидроэлектростанций.