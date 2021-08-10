В Армении нет дискриминации в отношении езидского народа: председатель Национального союза езидов

Езиды в Армении чувствуют себя свободно и непринужденно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил президент Национального союза езидов Хдр Хаджоян.

«Здесь мы можем свободно говорить о защите наших прав, сохранении и развитии нашей культуры. Нет никакой дискриминации езидов. Община езидов в Армении живет, развивает и сохраняет свои национальные традиции», - сказал председатель Национального союза езидов.

По словам Хдра Хаджояна, езидская община ожидает, что Армения станет рупором езидского народа на международной арене в деле признания Геноцида езидов, поскольку у них нет государства и соответствующего представителя в ООН. Цель езидского народа - вынести на международную арену то, что произошло с езидами в Ираке и Сирии, геноцид, совершенный террористами, который был признан различными международными организациями и странами, включая и Армению.