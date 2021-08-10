У Станислава Зася большие ожидания от председательства Армении в ОДКБ

Находящийся с рабочим визитом в Ереване генсек ОДКБ Станислав Зась доволен рабочими встречами с армянскими коллегами. Как сообщает «Арменпресс», Станислав Зась заявил журналистам, что рабочие встречи, состоявшиеся в первый день его двухдневного визита, 9 августа, прошли очень продуктивно, а главное, в атмосфере доверия и искренности.

«Конечно, мы обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, прежде всего здесь, в Кавказском регионе коллективной безопасности. Мы обсудили событий этого года, говорили о подготовке к предстоящему саммиту ОДКБ», - сказал он, добавив, что сегодня, 10 августа, он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Станислав Зась ожидает обмена мнениями по ситуации и обсуждения вопросов, связанных с председательством Армении в ОДКБ.

Генсек сказал, что у него большие ожидания от председательства Армении в ОДКБ.

«Армения всегда проявляла заинтересованность в развитии ОДКБ, в повышении эффективности структуры не только на словах, но и на деле. Это наблюдается на протяжении всей нашей совместной работы. И, исходя из этого, мы ожидаем, что в период председательства Армении будут предприняты конкретные шаги по повышению эффективности нашей организации, в том числе эффективности реагирования на возникающие вызовы по различным направлениям зоны ответственности ОДКБ. Об ожидаемых шагах и мерах пока говорить рано, поскольку приоритеты годичного президентства Армении еще только формируются. По сути, это целевые регулирования, которые будут изучены в ходе саммита в сентябре, а затем будет предложен пакет действий для достижения этих целей», - сказал генсек ОДКБ.

Прибывший 9 августа с рабочим визитом в Армению генсек ОДКБ Станислав Зась в Аппарате Совета безопасности РА встретился с руководителем Аппарата Совета безопасности Гайком Петросяном. Генсека ОДКБ в своих ведомствах приняли министр обороны Армении Аршак Карапетян и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян. 10 августа Станислав Зась по приглашению армянской стороны посетил воинскую часть Арарата, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Армения председательство в ОДКБ примет 16 сентября.