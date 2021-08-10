Делегация, возглавляемая Аршаком Карапетяном, прибыла в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 26 июля, в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, получил приглашение посетить Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

«Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном прибыла в Москву. Приглашение посетить РФ было получено от министра обороны Российской Федерации 26 июля в ходе телефонного разговора Аршака Карапетяна и Сергея Шойгу. В составе армянской делегации высокопоставленные военные Генштаба ВС, руководители структурных подразделений МО. Программа визита довольно насыщенная, запланирован ряд встреч в различных форматах», - сообщили в Минобороны.