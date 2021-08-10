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Президент Арцаха провел телефонную беседу с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I

Президент Арцаха провел телефонную беседу с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I

10 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Республики Арцах.

Глава государства представил Верховному Патриарху ситуацию в Арцахе, осуществляемые восстановительные и строительные работы, проблемы перемещенных вследствие войны лиц. Президент Католикосу Араму I выразил  признательность за непрекращающееся содействие Арцаху.

В свою очередь Католикос Великого Дома Киликийского выразил свою поддержку народу Арцаха и уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть все существующие вызовы и решить проблемы, стоящие перед Арцахом.


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