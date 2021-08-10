Ucom и «Преподавай, Армения» объединились для развития лидерских навыков школьников Армении и Арцаха

С 1 августа в течение месяца компания Ucom школьникам из Армении и Арцаха, участвующим в онлайн-лагере «Лидерство школьников» предоставила 550 карт с доступом к мобильному интернету. Данная программа реализуется образовательным фондом «Преподавай, Армения».

«Школа - это комплексная среда. Вне ее стен, дома или в интернете, мы не должны жалеть усилий, чтобы помочь нашим детям раскрывать свои таланты и потенциал. Наш виртуальный летний лагерь стал именно такой благоприятной платформой для каждого учащегося. Мы верим, что наши общины полны безграничных возможностей, и наши учащиеся приобретают все навыки для раскрытия и развития этих возможностей. Все, что нам нужно сделать, это предоставить им определенную базу знаний и направить их в правильное русло. И, конечно же, все это не было б реализуемым без участия нашего многолетнего партнера - компании Ucom», - отметила Лариса Ованнисян, основатель и исполнительный директор «Преподавай, Армения».

«Мы продолжаем поддерживать нашу надежную и давнюю партнерскую организацию в предоставлении возможностей для общего образования. Я рад, что участники онлайн-лагеря «Лидерство школьников» имеют доступ к различным материалам этой программы посредством самой быстрой мобильной сети в Армении», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

По окончании этих занятий школьники представят 120 программ, которые будут стимулировать гражданскую ответственность и положительные изменения детей по отношению к своему селу или городу.