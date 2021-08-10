Член Совета старейшин Еревана Рипсиме Унанян представила заявление о прекращении полномочий

Рипсиме Унанян, член Совета старейшин Еревана, избранная по избирательному списку фракции «Мой шаг», подала заявление о прекращении полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

«Мандат Рипсиме Унанян передан Артему Акопяну, следующему кандидату фракции «Мой шаг», - сказал Айк Марутян, добавив, что Артем Акопян также подал заявление о прекращении полномочий члена Совета старейшин.