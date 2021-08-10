В Армении подтверждено 313 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 183 заболевших

По состоянию на 11:00 10 августа в Армении подтверждено 313 новых случая заражения COVID-19, 183 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 6 158 тестов. Всего проведено 1 402 666 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 232 610 случаев заражения COVID-19, 221 590 из которых вылечились, есть 4 658 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 234 пациента.

Зарегистрирован 1 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 128.