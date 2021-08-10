Поиски останков погибших военнослужащих в Арцахе продолжаются в Гадруте и в направлении Варанды

Поиски останков военнослужащих, погибших в дни войны и считающихся без вести пропавшими, 10 августа одним спасательным отрядом осуществляются в Гадрутском районе и в направлении Варанды.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.

9 августа поисковые работы, проведенные в южной части Арцаха, результатов не дали.

В результате поисков, проводимых после войны в населенных пунктах, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены останки 1 631 погибших.