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В административном районе Ачапняк временно будет прекращена подача газа

В административном районе Ачапняк временно будет прекращена подача газа

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения плановых работ 11 августа с 10:00 до 18:00 временно будет прекращена подача газа частных домов района Назарбекян Г-1 административного района Ачапняк г. Еревана.

Компания просит соблюдать правила безопасности.


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