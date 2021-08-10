В административном районе Ачапняк временно будет прекращена подача газа
ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения плановых работ 11 августа с 10:00 до 18:00 временно будет прекращена подача газа частных домов района Назарбекян Г-1 административного района Ачапняк г. Еревана.
Компания просит соблюдать правила безопасности.
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