СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании
Пожар возник на одном из объектов нефтехимической компании Khark Petrochemical в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник иранское агентство "Клуб молодых журналистов".
Размеры площади возгорания и возможный ущерб пока не определены, указывает агентство.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 11:24 Глава МИД Японии призовет Иран вернуться к обязательствам по ядерной сделке
- 11:16 Число случаев COVID-19 в мире превысило 203,3 млн
- 11:03 Поиски останков погибших военнослужащих в Арцахе продолжаются в Гадруте и в направлении Варанды
- 11:01 В административном районе Ачапняк временно будет прекращена подача газа
- 10:59 В Арцахе, на участке Шош-Мхитарашен, Азербайджан нарушил режим прекращения огня
- 10:44 Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию для всех военных
- 10:42 СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании
- 10:35 Пора определиться: посол Тигран Балаян
- 10:23 В Болгарии зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом
- 10:18 «Ростелеком» предоставит возможность смотреть футбольные матчи и турниры с самым высоким рейтингом
- 10:01 Швейцария останется надежным партнером Армении: Президент Швейцарии поздравил Никола Пашиняна
- 10:00 В Национальном собрании Армении продолжается избрание председателей постоянных комиссий
- 09:44 Учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершились
- 09:35 Аршак Карапетян по приглашению Сергея Шойгу выехал в Россию
- 09:28 США не должны поставлять Азербайджану вооружение, которое он применяет против соседа: Адам Шифф
- 09:22 COVID-19: в поликлиниках наблюдается активность, люди стали больше доверять
- 08:53 Европейские индексы - 09-08-21
- 08:52 Американские индексы - 09-08-21
- 08:50 Цены на цветные металлы - 09-08-21
- 08:49 Цены на драгоценные металлы - 09-08-21
- 08:48 Цены на нефть снизились - 09-08-21
- 09.08-21:27 Россия закрывает въезд для некоторых британских граждан
- 09.08-20:59 Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Академии футбола
- 09.08-20:42 10 августа в Раздане будет проведена аварийная остановка водоснабжения некоторых домов
- 09.08-20:27 Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности
19:23, 03.08.2021
Просмотрели 1561 раз В Азербайджане горят леса южных районов
20:13, 05.08.2021
Просмотрели 1436 раз Министр обороны приказал уничтожать азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу РА
18:09, 04.08.2021
Просмотрели 1382 раз Мери Акопян назначена заместителем министра внутренних дел Украины
17:07, 07.08.2021
Просмотрели 1229 раз Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь
17:48, 06.08.2021
Просмотрели 953 раз В приграничной зоне Грузия-Армения зафиксировано землетрясение