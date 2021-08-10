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СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании

СМИ: в Иране начался пожар на объекте нефтехимической компании

Пожар возник на одном из объектов нефтехимической компании Khark Petrochemical в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник иранское агентство "Клуб молодых журналистов".

Размеры площади возгорания и возможный ущерб пока не определены, указывает агентство.

 


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