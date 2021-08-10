Пора определиться: посол Тигран Балаян

Авторитетный нидерландский сайт «The Post Online» опубликовал редакционную статью посла Тиграна Балаяна под названием «Пора определиться».

«Арменпресс» представляет переведенный вариант статьи.

«Мы не желаем переходить на чью-либо сторону», - я много раз слышал такие слова при разговорах с европейскими коллегами о необходимости дополнительных действий в вопросе реализации резолюций Палаты представителей Нидерландов, направленных на установление мира на Кавказе и прекращении агрессивных действий диктатора Азербайджана.

Несмотря на то, что мои собеседники в целом соглашаются и редко оспаривают мои аргументы, они утверждают, что важно содействовать усилиям Минской группы ОБСЕ, направленным на поиск долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта, в то же время закрывая глаза на тот факт, что, избегая перехода на чью-либо сторону, они препятствуют эффективности усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые с ежедневной периодичностью нарушаются правящим режимом Азербайджана.

В ходе бесед чувствую и понимаю, насколько устали мои собеседники от путаницы на Южном Кавказе и от постоянных сообщений о новых насилиях. Я не могу понять лишь одного, почему вопросам, касающимся основополагающих прав человека на Южном Кавказе, уделяется меньше внимания, чем в других странах.

В конце концов, если отставить в сторону последствия азербайджано-турецкой агрессии прошлого года, территориальные требования Алиева в отношении Армении, постоянные провокации, и просто сконцентрироваться на действиях режима Алиева в самом Азербайджане, то любой наблюдатель сможет сделать вывод, что Ильхам Алиев, его «экспорт коррупции» и подкуп европейских политиков, а также преследование и убийство своих оппонентов за рубежом (недавно в Стамбуле и в Тбилиси при неизвестных обстоятельствах погибли два известных блогера) - вовсе не новы для Запада.

Он «выкрал» многие выборы (результаты выборов 2013 года были опубликованы за день до голосования), жестоко подавлял оппозицию, годами игнорировал международные правила и нормы. Европа закрывала на все это глаза, пытаясь успокоиться, упросить, договориться, протянуть руку, но тщетно.

Во время многолетней диктатуры клана Алиевых тысячи ни в чем не повинных граждан Азербайджана, протестующих против фальсификации выборов, разграбления углеводородов страны и безудержной коррупции были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты.

Я пишу эти строки, которые можно рассматривать как очень недипломатичные, или как крик отчаяния, так как все еще верю в справедливость. Я убежден, что недооценка серьезности угроз только ухудшит положение. И теперь я спрашиваю себя, в чем же причина, что они не встают на сторону миллионов армян, азербайджанцев, которые не хотят воевать друг против друга, а хотят жить в мире, согласии. На сторону тысяч политзаключенных, замученных в азербайджанских тюрьмах, угнетенных или зверски убитых журналистов, оппозиционеров, сотен армянских военнослужащих, незаконно задержанных и замученных в азербайджанских тюрьмах, мирных жителей, а также десятков тысяч жертв военной агрессии Азербайджана, направленной против коренного народа, проживающего в регионе, вековые культурные памятники которого уничтожаются, оскверняются или подвергаются изменениям со стороны страны-члена ЮНЕСКО.

Алиев стал проповедником войны и конфликтов, экспортером хаоса и нестабильности. Агрессивное поведение режима Алиева выходит за пределы Южного Кавказа, затрагивая и соседние страны и создавая угрозу для всего региона.

Нежелание Европы сориентироваться подрывает веру в европейские ценности и надежду на примирение, которую лелеют миллионов азербайджанцев и армян.

Я хотел бы закончить эти строки прекрасными словами Эли Визеля: «Мы всегда должны выбирать чью-то сторону. Нейтралитет помогает угнетателю, а не жертве. Молчание поощряет мучителя, но никогда мученика. Когда человеческие жизни находятся под угрозой, когда человеческое достоинство находится под угрозой, национальные границы и эмоциональность становятся неважными».