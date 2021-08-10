«Ростелеком» предоставит возможность смотреть футбольные матчи и турниры с самым высоким рейтингом

Учитывая растущий интерес абонентов к спортивным телеканалам, «Ростелеком» совместно с оператором ретрансляции ООО «Гибрид Солюшнс» представит в своей сети новый спортивный контент.

С 11 августа абоненты «Ростелекома» получат возможность смотреть новые мульти-контентные спортивные телеканалы: «Vmedia»» (канал 600) և «Vmedia+» (канал 601). Вскоре они будут переименованы и компании предложит три телеканала: VivaroSport (канал 600), VivaroSportLife (канал 601) и VivaroInSport (канал 602).

В ближайшее время абоненты «Ростелекома» получат возможность смотреть футбольные матчи самых престижных турниров:

Лига Европы УЕФА;

Лига конференцой УЕФА;

Лига чемпионов УЕФА;

Суперкубок УЕФА;

Юношеская лига УЕФА;

Италия. Серия А;

Испания. Ла Лига;

Германия. Бундеслига.

« «Ростелеком» совместно с ООО «Гибрид Солюшнс» продолжает делать новые современные предложения. Мы учитываем предпочтения наших абонентов, качественный контент в нашей сети становится доступным, представляя самые популярные спортивные матчи с наивысшим рейтингом. Безусловно, «Vmedia» и «Vmedia+» в очень короткие сроки станут самыми популярными телеканалами наших телезрителей», - сказал Айк Фарамазян, генеральный директор «Ростелеком» Армения.

Помимо футбольных матчей на указанных телеканалах, зрители смогут следить за трансляциями баскетбола, тенниса, Формулы-1 и ряда других видов спорта.

«РОСТЕЛЕКОМ», ЗАО «GNC-ALFA» (www.rtarmenia.am)

С декабря 2012 года ЗАО «GNC-ALFA», один из ведущих операторов связи в Армении, успешно предоставляет услуги фиксированной интернет- и телефонной связи под брендом “Ростелеком”.

С сентября 2013 года компания совместно с компанией «HYBRID SOLUTIONS» предоставляет услуги IP TV нового поколения. В сентябре 2015 г. компания представила новый Smart TV, который отличается инновационными решениями и функциями.

Сеть «РОСТЕЛЕКОМ» в Армении создана с использованием оптиковолоконного кабеля, протяженность которого составляет более 3 000 км и охватывает 80% территории Армении.

Через иранских и грузинских операторов сеть «Ростелекома» связана с крупнейшими центрами обмена трафиком в регионе.

В список корпоративных клиентов компании входят крупнейшие предприятия и банки, правительство Республики Армения, государственные органы, телекоммуникационные компании и международные организации.

Использование новейших технологий позволяет компании полностью удовлетворять потребности современного абонента, расширяя и обеспечивая доступность услуг на всей территории Республики Армения.

С 2014 г. компания предоставляет услуги населению в административных районах Еревана -Кентрон, Эребуни, Нубарашен, Ачапняк, Давиташен, Малатия-Себастия, Нор Норк и Аван, Арабкир и в городах Абовян, Чаренцаван, Раздан, Ванадзор, Гюмри, Аштарак, Мецамор, Армавир, Масис, Арташат, Арарат, Севан, Дилижан, Иджеван, Капан, Мартуни, Алаверди и Каджаран.

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ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» (www.rostelecom.ru) является крупнейшей и динамично развивающейся отраслью телекоммуникаций России и Европы, предоставляющей услуги во всех сегментах отрасли по всей территории России.

Компания занимает лидирующую позицию по доступности интернета и платных телевизионных услуг на российском рынке. Число пользователей интернет-услуг превышает 10,9 млн, а платное телевидение - 7,7 млн.

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» является лидером на рынке телекоммуникационных услуг для российских госструктур и корпоративных клиентов всех уровней.

Компания занимает лидирующие позиции и в сфере инновационных решений для электронного правительства, облачных технологий, здравоохранения, образования, безопасности и коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается позицией, занимаемой в рейтинговых таблицах, агентство «Fitch Ratings» оценивает ее на уровне «BBB-» рейтинга, а по оценке «Standard&Poor's» - «BB+».