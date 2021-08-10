Швейцария останется надежным партнером Армении: Президент Швейцарии поздравил Никола Пашиняна

Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен в связи с назначением на пост премьер-министра Армении направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Аппарата премьер-министра Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр! От имени Федерального совета Швейцарской Конфедерации с большим удовольствием направляю Вам наши искренние поздравления в связи с переизбранием на пост премьер-министра Республики Армения. Направляю Вам наилучшие пожелания успеха и личного благополучия, а Вашей стране постоянного процветания.

Я привержен стимулированию хороших отношений между двумя нашими странами и уверен, что и в будущем наша дружба и сотрудничество продолжат углубляться. Швейцария в процессе реформ готова оставаться надежным партнером Армении.

Уважаемый господин премьер-министр, прошу принять, заверения в моем глубоком уважении».