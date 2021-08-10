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В Национальном собрании Армении продолжается избрание председателей постоянных комиссий

В Национальном собрании Армении продолжается избрание председателей постоянных комиссий

В Национальном собрании Армении продолжается заседание, начавшееся 2 августа.

Как сообщает «Арменпресс», депутаты обсуждают вопрос избрания председателей постоянных комиссий.

На заседании 9 августа депутаты завершили вопрос об избрании председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам. Правящая фракция «Гражданский договор» на пост председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам выдвинула кандидатуру Владимира Варданяна.

Затем Парламент обсудил вопрос избрания председателя постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности. На пост председателя этой комиссии правящая фракция выдвинула кандидатуру Андраника Кочаряна.

Заседание было прервано на этапе выступлений депутатов.


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