COVID-19: в поликлиниках наблюдается активность, люди стали больше доверять

В последнее время процесс вакцинации от COVID-19в Армении стал намного активнее. Месяцами раньше у мобильных групп вакцинации выстраивались очереди, но в основном это были приезжие. Сейчас много очередей в поликлиниках, и это уже местные жители. Заведующий поликлиникой медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» Артак Джумаян сообщил «Арменпресс», что с июля наблюдается большая активность. С 13 апреля до конца мая в их поликлинике было вакцинировано всего около 2 300 человек, включая иностранцев, студентов, контрактников, в июне - 2 500 человек, а в июле – уже более 4 000 человек, причем большинство – это граждане РА.

С начала вакцинации от COVID-19, с 8 августа сделано 194 902 прививок, из которых первая доза - 132 529, вторая - 62 373.

Прививки вакцинами «АстраЗенека», «Спутник-V», «Коронавак» делаются лицам от 18 лет и старше, согласно заявлениям, и на добровольных началах. Вакцинацию проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.

Необходимо заранее позвонить в предпочитаемую вами поликлинику, независимо от регистрации, и записаться на вакцинацию. Могут быть вакцинированы и иностранные граждане. Их вакцинация тоже проводится бесплатно.

Анна Гзирян

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