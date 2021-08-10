Цены на цветные металлы - 09-08-21

ЛОНДОН, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.61% и составила 2553.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.22% и составила 9337.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.21% и составила 2279.50 долларов США, цена на никель снизилась на 3.97% и составила 18774.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.55% и составила 34579.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.53% и составила 2964.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.47% и составила 41116.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.