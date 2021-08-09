Россия закрывает въезд для некоторых британских граждан

Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании в ответ на заявления Лондона о так называемых нарушений прав человека в Чечне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД России.

«В ответ на недружественные действия британских властей и по принципу взаимности, со стороны российской стороны было решено ввести персональные санкции в отношении пропорционального числа британских представителей, которые принимают непосредственное участие в антироссийской деятельности. Их въезд в Российскую Федерацию заблокирован», - заявили в МИД России.

Согласно источнику, Москва призвала британское руководство «отказаться от линии необоснованного противостояния».

Министерство иностранных дел России призвало британское руководство отказаться от конфронтации, поскольку любые недружественные шаги Москва не будет оставлять без ответа.