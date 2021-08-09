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Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Академии футбола

Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Академии футбола

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками  Футбольной академии.   По инициативе технической дирекции Федерации футбола Армении главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками  Футбольной академии — с детьми,  родившимися в 2009 году. 

Как стало  известно  Арменпресс с сайта федерации, студенты Академии футбола задали множество вопросов испанскому специалисту и получили ответы на  все интересующие их вопросы. 


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