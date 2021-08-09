Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Академии футбола
20:59, 9 Август, 2021
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Футбольной академии. По инициативе технической дирекции Федерации футбола Армении главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Футбольной академии — с детьми, родившимися в 2009 году.
Как стало известно Арменпресс с сайта федерации, студенты Академии футбола задали множество вопросов испанскому специалисту и получили ответы на все интересующие их вопросы.
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