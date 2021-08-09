Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Академии футбола

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Футбольной академии. По инициативе технической дирекции Федерации футбола Армении главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос встретился с воспитанниками Футбольной академии — с детьми, родившимися в 2009 году.

Как стало известно Арменпресс с сайта федерации, студенты Академии футбола задали множество вопросов испанскому специалисту и получили ответы на все интересующие их вопросы.