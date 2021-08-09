10 августа в Раздане будет проведена аварийная остановка водоснабжения некоторых домов

В связи с проведением аварийных работ, 10 августа с 07.00 до 15.00 часов в городе Раздан Котайкской области будет отключено водоснабжение домов по улицам Шинарарнери, Раффи, Костаняна, Чаренца, района Банаван.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью компании Veolia Water, добавив, что компания приносит извинения потребителям за неудобства и заранее благодарит их за понимание.