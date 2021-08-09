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Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности

Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по региональной безопасности, организуемой Ираком. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.   

«Мустафа аль-Казыми информировал о подготовке региональной конференции ,которая состоится в Багдаде в конце августа. Глава французского государства подтвердил свое намерение принять участие в этом заявил о приверженности Франции борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"», - говорится в сообщении Елисейского дворца.


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