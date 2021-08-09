Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по региональной безопасности, организуемой Ираком.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Мустафа аль-Казыми информировал о подготовке региональной конференции ,которая состоится в Багдаде в конце августа. Глава французского государства подтвердил свое намерение принять участие в этом заявил о приверженности Франции борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"», - говорится в сообщении Елисейского дворца.