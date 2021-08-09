Механизмы принятия решений в ОДКБ не отвечают требованиям оперативной обстановки. Карапетян - Засю

9 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял прибывшего с рабочим визитом в Армению Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства обороны Республики Армения, приветствуя гостя, министр обороны РА, в частности, отметил: «Мы ждали Вашего визита еще в мае. Это был довольно напряженный период для Армении в то время, но, к сожалению, Ваш визит не состоялся.

Сегодня на наших границах сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении в двух направлениях. Это нас безмерно тревожит. Мы – сторонники мира. Ни в каких обстоятельствах мы не хотим эскалации на наших границах. Но вместе с тем мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственной границы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Мы, конечно, стремимся решить этот вопрос мирным путем, демонстрируя свое миролюбие. В то же время - наше терпение тоже не безгранично: при условии отсутствия мирного урегулирования ситуации на наших границах мы оставляем за собой право решить вопрос силой».

Согласно источнику, министр обороны РА Аршак Карапетян выразил сожаление по поводу того, что в ОДКБ механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки.

«Министр обороны РА также проинформировал Генерального секретаря ОДКБ о концептуальных подходах председательства РА в ОДКБ, подчеркнув, что одним из приоритетов армянской стороны будет наращивание и совершенствование деятельности организации, а также дальнейшее развитие военного компонента ОДКБ", - говорится в заявлении.

Как сообщили в Минобороны РА, Станислав Зась поздравил министра обороны РА со вступлением на высокую государственную должность.

Согласно источнику, затем Генсек ОДКБ проинформировал министра обороны РА, что на 15 сентября в Душанбе намечены совместные заседания Комитета иностранных дел, министров обороны и секретарей Комитета Совета безопасности ОДКБ, а 16 сентября - Ассамблея Совета коллективной безопасности, на которой председательство в ОДКБ будет передано Республике Армения.