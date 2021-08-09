Перспективы развития сотрудничества между СК РА и ФБР США будут расширены

9 августа заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян встретился с Хизер Берг — атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США.

Во встрече также участвовали начальник Отдела обеспечения международных запросов Следственного комитета РА Сергей Таирян, старший юрисконсульт Управления по борьбе с наркотиками и правого сотрудничества посольства США в РА Ади Холловей и руководитель программ этого же офиса Марица Оганесян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета Республики Армения, заместитель председателя СК Арсен Айвазян, приветствуя гостей, поблагодарил за согласие посетить Следственный комитет, имея в виду взаимное доверительное партнерство, сложившееся между Республикой Армения и правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки на протяжении многих лет.

«Заместитель председателя Следственного комитета РА отметил, что с момента создания Следственного комитета, в рамках партнерства с коллегами США продолжали оказывать столь необходимую помощь, как посредством запросов о правовой помощи по отдельным уголовным делам, так и посредством обучения передовой практике.

А. Айвазян посчитал важными рабочие визиты, осуществленные в рамках налаженного сотрудничества, в ходе которых в результате конструктивных обсуждений решаются различные текущие вопросы», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США Хизер Берг поблагодарила за прием и заверила, что сотрудничество Следственного комитета РА и Федерального бюро расследований США в ближайшее время расширит перспективы развития различных программ - путем реализации курсов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в онлайн-режиме, через Интернет.

Как сказано в сообщении Пенитенциарной системы РА, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.