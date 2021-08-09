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Перспективы развития сотрудничества между СК РА и ФБР США будут расширены

Перспективы развития сотрудничества между СК РА и ФБР США будут расширены

9 августа заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян встретился с Хизер Берг —  атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США. 

Во встрече также участвовали начальник  Отдела обеспечения международных запросов Следственного комитета РА Сергей Таирян, старший юрисконсульт Управления по борьбе с наркотиками  и правого сотрудничества посольства  США в РА  Ади Холловей и руководитель программ этого же офиса Марица Оганесян. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Следственного комитета Республики Армения, заместитель председателя СК Арсен Айвазян, приветствуя гостей, поблагодарил за согласие  посетить  Следственный комитет, имея в виду  взаимное доверительное партнерство, сложившееся между Республикой Армения и правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки на протяжении многих лет. 

«Заместитель председателя Следственного комитета РА  отметил, что с момента создания Следственного комитета, в рамках партнерства с коллегами США продолжали оказывать столь необходимую помощь, как посредством запросов о правовой помощи по отдельным уголовным делам, так и посредством обучения передовой практике. 

А. Айвазян посчитал важными  рабочие визиты, осуществленные в рамках налаженного сотрудничества, в ходе которых в результате конструктивных обсуждений решаются различные текущие вопросы», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США Хизер Берг поблагодарила за прием и заверила, что сотрудничество Следственного комитета РА и Федерального бюро расследований США в ближайшее время расширит перспективы развития различных программ - путем реализации курсов, представляющих взаимный интерес, в том числе  и в  онлайн-режиме, через Интернет. 

Как сказано в сообщении Пенитенциарной системы РА, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.


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