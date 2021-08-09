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Вновь пожар — в приграничной зоне села Агарак и Азербайджана: горят около 2 га растительности

Вновь пожар — в приграничной зоне села Агарак и Азербайджана: горят около 2 га растительности

9 августа в 13:02 часов в Сюникское областное  отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в приграничной зоне  между селом  Агарак  и Азербайджаном вновь вспыхнул пожар. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место  выехали 3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда областного  отделения  Спасательной  службы  МЧС РА и водотехника ООО «Ажданак.  

По предварительным данным, горят около 2 га растительности. 

«Напомним, что  8 августа в 17:27 часов  в Сюникский региональный кризисный центр поступила информация о возгорании в приграничной зоне села Агарак и  Азербайджана. 

На место происшествия выехал расчет   пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС. 

Выяснилось, что горят га растительности, из которых 4 гектара находятся на армянской стороне. 

Пожар был локализован 9 августа в 07:15 часов, потушен в 08:05. 

Сгорело около 6 гектаров растительности», - говорится в сообщении.


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