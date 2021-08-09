Вновь пожар — в приграничной зоне села Агарак и Азербайджана: горят около 2 га растительности

9 августа в 13:02 часов в Сюникское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в приграничной зоне между селом Агарак и Азербайджаном вновь вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного отделения Спасательной службы МЧС РА и водотехника ООО «Ажданак.

По предварительным данным, горят около 2 га растительности.

«Напомним, что 8 августа в 17:27 часов в Сюникский региональный кризисный центр поступила информация о возгорании в приграничной зоне села Агарак и Азербайджана.

На место происшествия выехал расчет пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС.

Выяснилось, что горят га растительности, из которых 4 гектара находятся на армянской стороне.

Пожар был локализован 9 августа в 07:15 часов, потушен в 08:05.

Сгорело около 6 гектаров растительности», - говорится в сообщении.