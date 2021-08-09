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Мгер Григорян, посол США и и.о. главы делегации ЕС в РА посетили Патрульную службу

Мгер Григорян, посол США и и.о. главы делегации ЕС в РА посетили Патрульную службу

Для ознакомился с результатами деятельности Патрульной службы за месяц, 9 августа вице-премьер РА Мгер Григорян вместе с Чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении  Линн Трейси и  и.о. главы делегации ЕС Жаном Плессингнером  с рабочим визитом посетил Патрульную службу. Присутствовали также начальник полиции РА Ваге Казарян, первый заместитель министра юстиции Кристине Григорян, представители полиции и министерства. 

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА Мгера Григоряна, в ходе визита были подведены итоги месячной деятельности Патрульной службы, ее основные достижения, в том числе общественное мнение о службе. Обсуждались также основные вызовы и проблемы новой службы, меры по  решению которых  представлены Министерством и Полицией. 

Согласно источнику, вице-премьер Мгер Григорян поблагодарил американских и европейских партнеров за их последовательную поддержку и участие. Мгер Григорян отметил, что создание хорошо обученной и специализированной дипломатической службы для оказания помощи гражданам в трудных ситуациях является приоритетной задачей правительства, направленной на осуществление демократических реформ в секторе полиции. 

Из  аппарата вице-премьера  РА Мгера Григоряна сообщили:  посол США Линн Трейси подчеркнула, что Соединенные Штаты горды тем, что поддерживают программу реформ в  Армении и, идя навстречу просьбе правительства РА, обесспечили обучение патрульной полиции. «Наша общая цель - расширить сотрудничество между правоохранительными органами, модернизировать подготовку полицейских и лучше обслуживать население», - сказала посол Трейси. 

Исполняющий обязанности главы делегации Евросоюза в Армении Жан Плессингер отметил, что Евросоюз готов и дальше оказывать Армении помощь в сфере реформирования системы правосудия и полиции. «В рамках  Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (CEPA)  ЕС рад поддержать Армянскую патрульную службу, включая пополнение  парка полицейских машин», - говорится в заявлении. 

Отмечается, что руководство Патрульной службы представило гостям техническое и программное обеспечение служебных автомобилей, а также оснащение патрулей техникой и формой. 

Упоминалось о расширении Патрульной службы на Ширакскую и Лорийскую области, о процессе приема и графике. Посол США и исполняющий обязанности главы делегации ЕС выразили   неизменную поддержку введению патрулей по всей стране и последующей реализации реформы полиции.


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