Мгер Григорян, посол США и и.о. главы делегации ЕС в РА посетили Патрульную службу

Для ознакомился с результатами деятельности Патрульной службы за месяц, 9 августа вице-премьер РА Мгер Григорян вместе с Чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси и и.о. главы делегации ЕС Жаном Плессингнером с рабочим визитом посетил Патрульную службу. Присутствовали также начальник полиции РА Ваге Казарян, первый заместитель министра юстиции Кристине Григорян, представители полиции и министерства.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА Мгера Григоряна, в ходе визита были подведены итоги месячной деятельности Патрульной службы, ее основные достижения, в том числе общественное мнение о службе. Обсуждались также основные вызовы и проблемы новой службы, меры по решению которых представлены Министерством и Полицией.

Согласно источнику, вице-премьер Мгер Григорян поблагодарил американских и европейских партнеров за их последовательную поддержку и участие. Мгер Григорян отметил, что создание хорошо обученной и специализированной дипломатической службы для оказания помощи гражданам в трудных ситуациях является приоритетной задачей правительства, направленной на осуществление демократических реформ в секторе полиции.

Из аппарата вице-премьера РА Мгера Григоряна сообщили: посол США Линн Трейси подчеркнула, что Соединенные Штаты горды тем, что поддерживают программу реформ в Армении и, идя навстречу просьбе правительства РА, обесспечили обучение патрульной полиции. «Наша общая цель - расширить сотрудничество между правоохранительными органами, модернизировать подготовку полицейских и лучше обслуживать население», - сказала посол Трейси.

Исполняющий обязанности главы делегации Евросоюза в Армении Жан Плессингер отметил, что Евросоюз готов и дальше оказывать Армении помощь в сфере реформирования системы правосудия и полиции. «В рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (CEPA) ЕС рад поддержать Армянскую патрульную службу, включая пополнение парка полицейских машин», - говорится в заявлении.

Отмечается, что руководство Патрульной службы представило гостям техническое и программное обеспечение служебных автомобилей, а также оснащение патрулей техникой и формой.

Упоминалось о расширении Патрульной службы на Ширакскую и Лорийскую области, о процессе приема и графике. Посол США и исполняющий обязанности главы делегации ЕС выразили неизменную поддержку введению патрулей по всей стране и последующей реализации реформы полиции.