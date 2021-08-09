США ввели новые санкции против России

США вводят санкции против трех российских компаний, обвиняя их в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения для Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом Госдепартамент заявил в публикации в федеральном реестре.

Санкции коснулись нескольких научно-исследовательских компаний, в том числе Pulsar, Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. В санкционный список также вошли компании из Ирака и Сирии.