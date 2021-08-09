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США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России

 США вводят санкции против трех российских компаний, обвиняя их в нарушении  режима нераспространения оружия массового уничтожения для Ирана, Северной Кореи и Сирии

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом Госдепартамент заявил в  публикации в федеральном реестре. 

Санкции коснулись нескольких научно-исследовательских компаний, в том числе Pulsar, Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. В санкционный список также вошли компании из Ирака и Сирии.


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