США ввели новые санкции против России
18:15, 9 Август, 2021
США вводят санкции против трех российских компаний, обвиняя их в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения для Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом Госдепартамент заявил в публикации в федеральном реестре.
Санкции коснулись нескольких научно-исследовательских компаний, в том числе Pulsar, Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. В санкционный список также вошли компании из Ирака и Сирии.
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