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Артур Хачатрян предлагает посетить Арцах 2 сентября — во главе со спикером НС

Артур Хачатрян предлагает посетить Арцах 2 сентября — во главе со спикером НС

Член фракции "Айастан" НС РА Артур Хачатрян предлагает сформировать делегацию на уровне спикера НС и  2 сентября  посетить Арцах. 

Как  передает Арменпресс, Артур Хачатрян в своем выступлении с трибуны НС напомнил, что когда министр  иностранных дел Армении нанес визит в Республику Арцах, это  вызвало весьма  резкую реакцию Азербайджана. 

«После этой реакции — сколько высокопоставленных чиновников Республики Армения посетили Республику Арцах, в качестве доказательство высшей степени интегрирования?  Предлагаю 2 сентября сформировать делегацию Национального собрания на самом высоком уровне и посетить Арцах.  Посмотрим, как пойдет процесс, посмотрим, какой будет реакция Азербайджана, потому что после даже первой негативной реакции ни одна высокопоставленная делегация не посетила Арцах», - сказал Хачатрян.


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