Артур Хачатрян предлагает посетить Арцах 2 сентября — во главе со спикером НС

Член фракции "Айастан" НС РА Артур Хачатрян предлагает сформировать делегацию на уровне спикера НС и 2 сентября посетить Арцах.

Как передает Арменпресс, Артур Хачатрян в своем выступлении с трибуны НС напомнил, что когда министр иностранных дел Армении нанес визит в Республику Арцах, это вызвало весьма резкую реакцию Азербайджана.

«После этой реакции — сколько высокопоставленных чиновников Республики Армения посетили Республику Арцах, в качестве доказательство высшей степени интегрирования? Предлагаю 2 сентября сформировать делегацию Национального собрания на самом высоком уровне и посетить Арцах. Посмотрим, как пойдет процесс, посмотрим, какой будет реакция Азербайджана, потому что после даже первой негативной реакции ни одна высокопоставленная делегация не посетила Арцах», - сказал Хачатрян.