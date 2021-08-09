Спикер НС и глава Оперативного штаба Правительства Арцаха в РА обсудили ключевые вопросы

9 августа спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян посетил оперативный штаб правительства Республики Арцах в Республике Армения.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного отделом по связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.

Спикер парламента ознакомился с проделанной работой и ходом проводимых мероприятий.

Начальник штаба Микаел Вирабян представил работу, проделанную штабом в июле.

А. Товмасян отметил важными оперативность и результативность проделанной работы.

Обсужден ряд ключевых вопросов, в частности, вопрос о дальнейшей последовательности реализуемых программ.