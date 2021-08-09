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Спикер НС и глава Оперативного штаба Правительства Арцаха в РА обсудили ключевые вопросы

Спикер НС и глава Оперативного штаба Правительства Арцаха в РА обсудили ключевые вопросы

9 августа спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян посетил оперативный штаб правительства Республики Арцах в Республике Армения. 

Об этом  Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного отделом по связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.  

Спикер парламента ознакомился с проделанной работой и ходом проводимых мероприятий. 

Начальник штаба Микаел Вирабян представил работу, проделанную штабом в июле. 

А. Товмасян отметил важными  оперативность и результативность проделанной работы. 

Обсужден ряд ключевых вопросов, в частности, вопрос о дальнейшей  последовательности реализуемых программ.


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