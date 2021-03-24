Анонс мероприятий на 10 августа
17:34, Август 09, 2021
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- 18:00 Артур Хачатрян предлагает посетить Арцах 2 сентября — во главе со спикером НС
- 17:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-08-21
- 17:51 Азиатские индексы - 09-08-21
- 17:42 Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми
- 17:39 Резко сократились объемы воды, поступающей в Степанакерт. Виталий Баласанян провел совещание
- 17:37 Спикер НС и глава Оперативного штаба Правительства Арцаха в РА обсудили ключевые вопросы
- 17:34 Анонс мероприятий на 10 августа
- 17:12 Президент Армен Саркисян ушел в отпуск
- 16:25 Католикос Арам I направил Никол Пашиняну поздравительное послание
- 16:22 Араик Арутюнян назначен начальником Главного управления разведки Генштаба ВС Армении
- 16:20 В Мали исламисты убили более 50 мирных граждан
- 16:18 Ваграм Григорян назначен командиром 2-го армейского корпуса
- 16:11 Грузия возвращается к масочному режиму в открытых пространствах
- 15:52 Боевики движения "Талибан" захватили центр провинции Саманган в Афганистане
- 15:30 Итальянская почта перехватила подозрительное письмо папе римскому
- 15:09 Блок «Айастан» по вопросу арестованных депутатов обратится в КС
- 15:00 СМИ: США вывезли из Сирии в Ирак 80 бензовозов с нефтью
- 14:56 На юго-востоке Грузии произошло сразу два землетрясения
- 14:50 Русский дом в Ереване реализует в приграничных районах ряд проектов
- 14:40 Родные пленных у здания правительства Армении проводят акцию протеста
- 14:29 Кинологи назвали самые популярные "книжные" клички собак
- 14:20 «Старый и новый Гюмри» дает в приграничных общинах Армении благотворительные представления
- 14:17 Предложения депутата, направленные на реформы в сфере обороны
- 13:57 Сергей Лавров и Байрамов обсудили пути нормализации ситуации на армяно- азербайджанской границе
- 13:51 В июле в медицинских учреждениях Гегаркуника зарегистрировано 121 родов
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