Президент Армен Саркисян ушел в отпуск

Президент РА Армен Саркисян ушел в отпуск.

Об этом передает Арменпресс со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Отмечается, что часть отпуска Армен Саркисян проведет в Армении, а часть – за рубежом.