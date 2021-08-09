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Президент Армен Саркисян ушел в отпуск

Президент Армен Саркисян ушел в отпуск

Президент РА Армен Саркисян ушел в отпуск.

Об этом передает Арменпресс со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Отмечается, что часть отпуска Армен Саркисян проведет в Армении, а часть – за рубежом.


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