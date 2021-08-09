Католикос Арам I направил Никол Пашиняну поздравительное послание

Католикос Великого Дома Киликии Арам I в связи с его назначением на пост премьер-министра Республики Армения направил Никол Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное Аппаратом премьер-министра, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, господин премьер-министр, мы приветствуем Вас с христианской любовью и патриархальным благословением из Католикосата Великого Дома Киликии. Поздравляем с избранием Национального собрания, а также с назначением премьер-министром Республики Армения и с составом нового правительства.

Действительно, в переломный момент в истории армянского народа и Армении Вы снова призваны на трудный и ответственный пост премьер-министра. Положение, которое является не должностью и честью в обычном понимании, а миссией построения Родины по ее сути и предназначению. Сегодня, как известно, нашу Родину окружают серьезные опасности, как внутренние, так и внешние. Основы ее государственности находятся под угрозой. Разочарование и неуверенность стали доминирующей частью жизни людей Армении и Арцаха. Поэтому люди ожидают, что Вы приступите к миссии восстановления и возрождения Родины с высочайшим уровнем целенаправленной ответственности и приверженности. Ожидая этой перспективы, мы хотели бы обратить Ваше внимание на следующие моменты:

а) Война, развязанная против Арцаха объединенными силами Азербайджана и Турции, и многочисленные человеческие жертвы, вызванные ею, захват земель, освобожденных кровью наших мучеников, снос церквей и перемещение тысяч семей у нашего народа вызвали чувства глубокого протеста и разочарования. Невозможно без ответственности перевернуть эту горькую и мрачную страницу нашей современной истории. Есть вопросы, ожидающие ответов. Есть неопределенность, которую необходимо прояснить. Выдвигаются взаимные обвинения, требующие освещения. Следовательно, наше ожидание заключается в том, что вновь избранное Национальное собрание одним из первоочередных вопросов своей повестки сделает создание комиссии, состоящей из депутатов всех фракций, чтобы оно могло всесторонне и реалистично обсудить все проблемы, связанные с войной, и сделает публичный отчет для нашего народа.

б) Внутреннее единство нашего народа очень актуально, особенно в эти смутные времена. Правильное единство - это не единство взглядов, а гармонизация плюрализма на службе высших интересов нации и родины. Такое единство становится сильным толчком к укреплению армянского государства, прочным отношениям между государством и народом, а также сильной поддержкой международных отношений Армении. Необходимо, чтобы нездоровая политическая культура и внутриполитическая напряженность, сложившаяся в ходе избирательной кампании, уступили место здоровой и конструктивной критике власть-оппозиция. Это в интересах Родины.

в) Люди создают образ Родины, и люди выражают свою уникальную идентичность и хранят ее в пыли времен своими моральными, духовными и национальными ценностями. Это напоминает нам о том, как мы выстояли перед ужасными историческими штормами. В то время, когда антинациональные «ценности» мировой культуры начинают проникать повсюду, мы ожидаем, что правительство Армении, особенно через образовательные и культурные учреждения, будет вести наш народ к твердой приверженности ценностям, которые гарантируют самобытность нашей нации и ее силу.

г) Арцах сегодня ранен. Его боль - это боль всего нашего народа. Наша коллективная приверженность независимости Арцаха должна быть твердой. Международное признание независимости Арцаха должно стать одним из приоритетных вопросов не только правительства Армении, но и диаспоры. Коллективный потенциал нашего народа должен быть поставлен на службу укреплению независимости Арцаха.

д) Партнерство Армения-Диаспора жизненно важно как для Армении, так и для Арцаха и диаспоры. Мы считаем, что гармоничное и тесное сотрудничество этих трех единиц нашей нации, естественно, с разделением ролей и уточнением приоритетов, является обязательным. В этих рамках мы считаем важным и первоочередным делом разработку общеармянской повестки дня при активном участии диаспоры.

е) Арцахская война и последующее подписание перемирия между Арменией, Азербайджаном и Россией фактически являются показателем новой геополитической ситуации на Кавказе. Нынешняя опасная ситуация требует от правительства бдительности к безопасности и территориальной целостности Армении. Нынешняя ситуация в опасном для Армении регионе с опасными событиями требует и решимости сказать «нет». Действительно, на протяжении всей своей истории Армения, которая была яблоком раздора на перекрестке интересов великих империй, выживала, хотя иногда и бывала раненной, благодаря своей коллективной смелости сказать «нет».

ж) Сегодня Армения окружена убийцами старых и новых времен, которые продолжают свои экспансионистские устремления в отношении Армении и Арцаха, игнорируя свои обязательства и положения международного права, и поэтому Армянской армии необходимо стать более организованной и эффективной. Нам также необходимо иметь возможность расширять круг наших стратегических друзей и партнеров.

Господин премьер-министр, мы ждем, что Вы серьезно воспримете наши опасения и мысли, которые были вкратце изложены Вам, чтобы мы могли вести нашу родину к светлому будущему с коллективными и последовательными усилиями, в разумном и ответственном духе.

Мы с молитвой обращаемся к Всевышнему, чтобы Республики Армения и Арцах были непоколебимы и безопасны, и просим даровать Вам мудрость и силу в исполнении Вашей нелегкой миссии.