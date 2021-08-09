Араик Арутюнян назначен начальником Главного управления разведки Генштаба ВС Армении
16:22, 9 Август, 2021
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Араика Арутюняна начальником Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил Республики Армения-заместителем начальника ГШ ВС.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Другим указом президента РА Аракел Мартикян освобожден от должности начальника Главного управления разведки ГШ ВС РА-заместителя начальника ГШ ВС.
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