В Мали исламисты убили более 50 мирных граждан

По меньшей мере 51 человек убит исламистами в трех деревнях в Мали у границы с Нигером. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные администрацией района, где было совершено нападение.

По данным агентства, атака была совершена вечером 8 августа одновременно на три деревни. В свою очередь агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на военных передало, что речь идет о деревнях Кару, Уатагуна и Даутегефт,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В районе Мали, где состоялось нынешнее нападение, действуют боевики из группировок "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".