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Грузия возвращается к масочному режиму в открытых пространствах

Грузия возвращается к масочному режиму в открытых пространствах

Грузия с завтрашнего дня возвращается к масочному режиму в открытых пространствах, решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...
Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения", – заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.


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