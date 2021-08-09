Блок «Айастан» по вопросу арестованных депутатов обратится в КС

Блок «Айастан» по вопросу арестованных депутатов Мхитара Закаряна и Артура Саргсяна подаст иск в Конституционный суд.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в парламенте заявил депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

«Если не сегодня, то завтра в Конституционный суд будет подан иск. Заявление о депутатской неприкосновенности готово», - сказал Вардеванян.

Он заявил, что без сомнений, задержание их коллег будет отменено, и они будут освобождены.

Бывший руководитель общины Мегри Мхитар Закарян, избранный по избирательному списку блока «Айастан» был арестован 13 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог).

Артур Саркисян, бывший глава общины Сисиан, избранный депутатом по списку блока «Айастан», был арестован 18 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса РА.