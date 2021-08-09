«Старый и новый Гюмри» дает в приграничных общинах Армении благотворительные представления

С 1 августа 2021 года возобновились Гастроли театра «Старый и новый Гюмри» в регионы и в Арцах.

Как передает «Арменпресс», 1 августа труппа выступила в приграничном городе Берд.

Следующее выступление было в городе Иджеван, в зале были и военнослужащие.

Через день труппа направилась в Спитак. Завершились представления в Арарате.

Труппа театра была сформирована в 2009 году по инициативе заслуженного артиста РА Рафаэля Харатьяна. В ней служат известные и заслуженные артисты.

За эти годы коллектив выступал практически во всех культурных центрах Армении и Арцаха, в том числе и в Шуши. Из-за эпидемии и войны гастроли почти на год были приостановлены.